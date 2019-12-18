Назначение

В Минтруда Ингушетии представили нового руководителя

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Адам Хашагульгов

В социальном ведомстве Ингушетии представили нового руководителя. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Распоряжением Главы Ингушетии временно исполняющим обязанности министра труда, занятости и социального развития Ингушетии назначен Адам Хашагульгов, до этого занимавший пост заместителя министра труда региона.

Напомним, указ об освобождении от занимаемой должности предыдущего министра руководитель субъекта подписал в пятницу, 13 декабря, по инициативе самого Зилимхана Котикова.

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