В Минтруда Ингушетии представили нового руководителя

Распоряжением Главы Ингушетии временно исполняющим обязанности министра труда, занятости и социального развития Ингушетии назначен Адам Хашагульгов, до этого занимавший пост заместителя министра труда региона.

Напомним, указ об освобождении от занимаемой должности предыдущего министра руководитель субъекта подписал в пятницу, 13 декабря, по инициативе самого Зилимхана Котикова.