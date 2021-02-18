В Минстрое Ингушетии обсудили вопросы реконструкции здания Дворца культуры Сунженского района

Основными были вопросы внутреннего наполнения здания, дизайна интерьера и экстерьера. Было отмечено, что необходимо увеличить высоту входной группы объекта, провести необходимые мероприятия по приспособлению помещений под места общественного питания и санузлы. Также участники встречи уделили внимание вопросам, связанным с благоустройством прилегающей территории.

В рамках масштабного ремонта, начатого в июле прошлого года, уже заменены перекрытия, отреставрированы стены и пол, обновлены пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, изменена конфигурация сценического комплекса, установлены новые окна, дубовые двери и др. Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, по окончании ремонтных работ зрительный зал будет оснащен современной аппаратурой, что позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы со всей страны.

Напомним, что власти Ингушетии намерены к 30-летию республики реорганизовать сунженский Дворец культуры в арт-пространство, где разместится постоянная экспозиция, которая будет представлять посетителям полную картину исторического, природного и культурного наследия республики. В холлах и коридорах будут размещены портреты выдающихся представителей военной (включая георгиевских кавалеров), творческой, интеллектуальной элиты. К работе в музей в качестве хранителей и гидов будут привлекаться профессиональные историки, этнографы и другие специалисты.