В Минспорте Ингушетии чествовали победителей детского турнира по футболу «Золотая осень»

Ингушская команда первенствовала среди учащихся 2010-2011 годов рождения. Также ее игрок Алисхан Гаракоев был признан лучшим футболистом на турнире. С успешным выступлением ребят поздравил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, который отметил игроков команды и тренера детской футбольной школы «Ангушт» (Малгобек) почетными грамотами.

«Мы гордимся тем, что о нашей команде знают за пределами республики. Победа на таком уровне обязывает юных футболистов к новым победам. Мы будем всячески их поддерживать. Желаю нашим триумфаторам новых успехов!» — цитирует главу регионального Минспорта его пресс-служба.

Приятным бонусом для юных спортсменов стал поход в кафе, где в непринужденной обстановке ребята с удовольствием общались и угощались любимыми сладостями и напитками.