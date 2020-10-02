Армрестлинг

В Минспорте Ингушетии чествовали чемпиона России по армрестлингу Уматгирея Бекова

0

В Минспорте Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата России по армрестлингу 2020 года Уматгирея Бекова.

В мероприятии принял участие министр спорта республики Али Дошхоклоев, его заместитель Магомед Мошхоев, президент Федерации армрестлинга Ингушетии и личный тренер спортсмена Хусейн Котиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, спортсмен рассказал о своих достижениях и планах на спортивное будущее. В завершение встречи Али Дошхоклоев вручил Уматгирею Бекову Благодарность и денежную премию со словами пожеланий дальнейших успехов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За приобретение БАДов и других препаратов с содержанием сильнодействующих веществ можно получить статью
В Ингушетии на «Географический диктант» уже зарегистрировано 13 площадок
В Научной электронной библиотеке опубликован сборник трудов «75 лет депортации ингушского народа»
В Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева»
Вдова профессора Абукара Танкиева передала Национальной библиотеке Ингушетии последний дар ученого
Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии
В Малгобекском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности
Калиматов: «Налоги — это возможность выйти из долговой ямы»
3 октября Банк России проводит виртуальный день открытых дверей
Спортсмены Ингушетии завоевали семь медалей на первенстве России по грэпплингу в Московской области
Ингушские мастера грима провели мастер-класс в Карачаево-Черкесии

Главное

Яндекс.Метрика

 