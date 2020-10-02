В Минспорте Ингушетии чествовали чемпиона России по армрестлингу Уматгирея Бекова
В Минспорте Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата России по армрестлингу 2020 года Уматгирея Бекова.
В мероприятии принял участие министр спорта республики Али Дошхоклоев, его заместитель Магомед Мошхоев, президент Федерации армрестлинга Ингушетии и личный тренер спортсмена Хусейн Котиев.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, спортсмен рассказал о своих достижениях и планах на спортивное будущее. В завершение встречи Али Дошхоклоев вручил Уматгирею Бекову Благодарность и денежную премию со словами пожеланий дальнейших успехов.