В Минспорте Ингушетии чествовали чемпиона России по армрестлингу Уматгирея Бекова

В мероприятии принял участие министр спорта республики Али Дошхоклоев, его заместитель Магомед Мошхоев, президент Федерации армрестлинга Ингушетии и личный тренер спортсмена Хусейн Котиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, спортсмен рассказал о своих достижениях и планах на спортивное будущее. В завершение встречи Али Дошхоклоев вручил Уматгирею Бекову Благодарность и денежную премию со словами пожеланий дальнейших успехов.