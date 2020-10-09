В Минспорте Ингушетии чествовали чемпиона России по армрестлингу Адама Баркинхоева

Ингушский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 100 кг на чемпионате России по армрестлингу, который проходил с 5 по 6 марта в Перми, а также получил путевку на чемпионат Европы и мира, которые отменены из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Министр спорта Али Дошхоклоев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поздравил с достойным результатом Адама Баркинхоева и тренера, президента республиканской Федерации армрестлинга Хусейна Котиева и пожелал дальнейших успехов. Приятным бонусом стало денежное вознаграждение и Благодарность.