В Минспорта России обсудили подготовку к первенству страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Назрани

В Москве с помощником министра спорта России Иваном Лилеевым обсуждались актуальные вопросы проведения в этом году первенства страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которое пройдет в марте во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.