В Минспорта России обсудили подготовку к первенству страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Назрани
В Москве с помощником министра спорта России Иваном Лилеевым обсуждались актуальные вопросы проведения в этом году первенства страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которое пройдет в марте во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.
Кроме того, руководитель спортивного ведомства Ингушетии Али Дошхоклоев со своим первым советником, президентом региональной федерации спортивной борьбы Русланом Белхороевым встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.
По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, на встрече обсуждались перспективы развития спортивной борьбы в регионе и вопросы развития детско-юношеского спорта.