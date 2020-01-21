Борьба

В Минспорта России обсудили подготовку к первенству страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Назрани

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В Москве с помощником министра спорта России Иваном Лилеевым обсуждались актуальные вопросы проведения в этом году первенства страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которое пройдет в марте во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Кроме того, руководитель спортивного ведомства Ингушетии Али Дошхоклоев со своим первым советником, президентом региональной федерации спортивной борьбы Русланом Белхороевым встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, на встрече обсуждались перспективы развития спортивной борьбы в регионе и вопросы развития детско-юношеского спорта.

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