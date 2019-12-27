В Минспорта Ингушетии предложили создать Фонд поддержки спортсменов
В республике планируют создать Фонд поддержки спортсменов Ингушетии. Эта инициатива позволит привлечь частных инвесторов для поддержания и развития спорта в регионе.
Об этом на рабочей встрече с директорами подведомственных учреждений заявил руководитель спортивного ведомства республики Али Дошхоклоев
Также глава Минспорта рекомендовал председателю антитеррористической комиссии Юнусу Оздоеву определить срок проведения семинара антитеррористической направленности. Министр предложил привлекать к этой акции именитых спортсменов и уважаемых в республике людей, чей пример является авторитетом для подрастающего поколения.