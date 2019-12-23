В Минспорта Ингушетии чествовали призера чемпионата Европы по тхэквондо Ибрагима Евлоева
В Министерстве спорта Ингушетии прошла встреча врио министра по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоева и серебряного призёра чемпионата Европы по тхэквондо среди взрослых — 2019, победителя клубного чемпионата Европы — 2019 Ибрагима Евлоева.
По информации регионального Минспорта, на встрече присутствовал и тренер спортсмена Ахмед Комурзоев. По словам тренера, такого уровня в данной дисциплине добились не многие спортсмены.
Али Дошхоклоев дал высокую оценку достижениям Ибрагима Евлоева, посоветовал не останавливаться на достигнутом результате и уверенно идти к медали высшей пробы — олимпийскому золоту.