Тхэквондо

В Минспорта Ингушетии чествовали призера чемпионата Европы по тхэквондо Ибрагима Евлоева

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В Министерстве спорта Ингушетии прошла встреча врио министра по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоева и серебряного призёра чемпионата Европы по тхэквондо среди взрослых — 2019, победителя клубного чемпионата Европы — 2019 Ибрагима Евлоева.

По информации регионального Минспорта, на встрече присутствовал и тренер спортсмена Ахмед Комурзоев. По словам тренера, такого уровня в данной дисциплине добились не многие спортсмены.

Али Дошхоклоев дал высокую оценку достижениям Ибрагима Евлоева, посоветовал не останавливаться на достигнутом результате и уверенно идти к медали высшей пробы — олимпийскому золоту.

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