В Минспорта Ингушетии чествовали призера чемпионата Европы по тхэквондо Ибрагима Евлоева

По информации регионального Минспорта, на встрече присутствовал и тренер спортсмена Ахмед Комурзоев. По словам тренера, такого уровня в данной дисциплине добились не многие спортсмены.

Али Дошхоклоев дал высокую оценку достижениям Ибрагима Евлоева, посоветовал не останавливаться на достигнутом результате и уверенно идти к медали высшей пробы — олимпийскому золоту.