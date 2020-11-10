В Минсельхозе Ингушетии состоялась встреча с представителями Минэкономразвития России
В Минсельхозе Ингушетии состоялась встреча заместителя главы аграрного ведомства республики М. Албакова с представителями Минэкономразвития России и Всероссийской академии внешней торговли А. Кириным и Д. Землянским.
На встрече обсудили тему актуализации стратегии социально-экономического развития региона.
Поднимались вопросы перспективных отраслей специализации сельского хозяйства Республики Ингушетия, перспективные инвестиционные проекты в сфере развития агропромышленного комплекса, развитие логистики и восстановление систем мелиорации в засушливых зонах и зонах рискованного земледелия.