В Минпромсвязи Ингушетии состоялась встреча с региональными пассажирскими перевозчиками по антиковидным мерам

Итогом встречи стало принятие решения о том, что во всех пассажирских транспортных средствах должны быть средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. А также в них должны быть размещены объявления о запрете передвижения в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

В новогодние праздничные выходные дни все маршруты выходят на линию (с увеличенным интервалом).