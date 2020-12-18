В Минпромсвязи Ингушетии состоялась встреча с региональными пассажирскими перевозчиками по антиковидным мерам

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В Минпромсвязи Ингушетии состоялась первая из запланированной серии встреч с региональными пассажирскими перевозчиками. Тема данного совещания — соблюдение ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Итогом встречи стало принятие решения о том, что во всех пассажирских транспортных средствах должны быть средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. А также в них должны быть размещены объявления о запрете передвижения в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

В новогодние праздничные выходные дни все маршруты выходят на линию (с увеличенным интервалом).

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