В Минпромсвязи Ингушетии рассмотрели жалобы пассажиров на перевозчиков

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, заявители негодовали по вопросу халатного отношения водителей данного направления. На встрече в очередной раз призвали перевозчиков быть более бдительными и ответственными к заявителям и к своей деятельности в целом.

Стороны пришли к решению о необходимости локализации очагов недовольств на местах их возникновения. Со своей стороны министерство будет осуществлять соответствующий контроль в рамках своих полномочий.