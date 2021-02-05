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В Минпромсвязи Ингушетии рассмотрели жалобы пассажиров на перевозчиков

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В Минпромсвязи Ингушетии состоялось рассмотрение жалобы пассажиров автобусного сообщения «Сунжа — Назрань».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, заявители негодовали по вопросу халатного отношения водителей данного направления. На встрече в очередной раз призвали перевозчиков быть более бдительными и ответственными к заявителям и к своей деятельности в целом.

Стороны пришли к решению о необходимости локализации очагов недовольств на местах их возникновения. Со своей стороны министерство будет осуществлять соответствующий контроль в рамках своих полномочий.

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