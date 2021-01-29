В Минобрнауки Ингушетии состоится пресс-конференция, посвященная региональной системе образования
В здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия состоится пресс-конференция на тему «Система образования: задачи и планы на будущее» 4 февраля текущего года в 11:30.
В мероприятии примут участие министр образования и науки РИ Эсет Бокова и ее заместители Пятимат Угурчиева, Асхаб Дудургов, Тамара Шанхоева.
Пресс-конференция состоится в здании регионального образовательного ведомства по адресу: РИ, г. Назрань, ул. Московская, 37 (3-й этаж).
Желающие принять участие должны подтвердить свое участие в пресс-конференции, отправив свои паспортные данные на адрес: press_mori@mail.ru.