В Минобрнауки Ингушетии состоится пресс-конференция, посвященная региональной системе образования

В мероприятии примут участие министр образования и науки РИ Эсет Бокова и ее заместители Пятимат Угурчиева, Асхаб Дудургов, Тамара Шанхоева.

Пресс-конференция состоится в здании регионального образовательного ведомства по адресу: РИ, г. Назрань, ул. Московская, 37 (3-й этаж).

Желающие принять участие должны подтвердить свое участие в пресс-конференции, отправив свои паспортные данные на адрес: press_mori@mail.ru.