В Миннаце Ингушетии опровергают свое участие в координации деятельности центра «Барт»

«Официально заявляем, что Миннац Ингушетии не является учредителем данной организации и не координирует ее работу. Согласно информации министерства юстиции Российской Федерации учредителем является сам Ахмед Сагов. Считаем, что распространение недостоверной информации направлено на внесение раскола среди верующих, лицами, не желающими консолидации нашего общества», — говорится в публикации на странице в Instagram министерства.

Отмечается, что «в своей деятельности министерство выступает за консолидацию духовенства республики, всем религиозным общинам предложено пройти регистрацию, в установленном законом порядке. Несмотря на юридическую ликвидацию Духовного центра мусульман Республики Ингушетия, министерством в рамках подпрограммы «Духовно-нравственного воспитания населения РИ» имамам мечетей, вне зависимости от их политических взглядов, ежемесячно оказывается материальная помощь».

Также в сообщении говорится, что одним из примеров, проводимой Миннацом работы по консолидации органов государственной власти и общественности является прошедшая 27 января встреча Главы Ингушетии по вопросам профилактики наркомании с участием религиозных деятелей — имамов мечетей Назрани (Центр-Камаз), сельских поселений Сурхахи и Барсуки Назрановского района, заместителя имама центральной мечети сельского поселения Экажево.