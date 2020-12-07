Прием граждан

В Минкультуры Ингушетии пройдет общероссийский ежегодный прием граждан

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14 декабря министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов примет участие в общероссийском приеме граждан. Прием состоится в здании министерства по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, улица Чеченская, 2, с 12 до 20 часов, сообщила пресс-служба ведомства.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции личный прием заявителей проводится исключительно по предварительной записи, которая ведется с 9:00 до 18:00 по 10 декабря 2020 года включительно, контактный номер 8 (873) 222-14-39.

Запись на прием ведется с фиксацией данных о заявителе, позволяющих его идентифицировать: ФИО, дата рождения, адрес места проживания или нахождения, номер телефона и иные данные, позволяющие определить, что гражданин не находится на карантине и не обязан находиться на самоизоляции.

По прибытии к означенному времени всем посетителям измеряют температуру, предоставят антисептик для обработки рук, а также маски и перчатки в случае их отсутствия. Гражданину при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность (паспорт). Время приема каждого заявителя составит не более 20 минут.

Не будут допущены на личный прием:

— заявители с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками ОРВИ (кашель, чихание, насморк), а также граждане, которые должны находиться на карантине или самоизоляции;

— заявители, предварительно не записавшиеся на прием.

В случае введения дополнительных ограничительных мер заявители, предварительно записавшиеся на прием, будут проинформированы заблаговременно.

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