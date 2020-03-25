В Минкультуры Ингушетии определены кандидатуры на получение ежегодной премии ведомства

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В Министерстве культуры Ингушетии под председательством замминистра Айны Ильясовой прошло заседание руководителей подведомственных учреждений, на котором обсудили решение о присуждении ежегодной премии «За достижение в культуре и архивном деле» за 2019 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Ильясова подчеркнула, что все деятели культуры, представленные в номинациях, бескорыстно отдают себя профессии, с энтузиазмом и большой ответственностью подходят к своей работе. Для того чтобы по достоинству оценить их вклад в развитие культуры республики и показать, что их труд не остался незамеченным, утверждена данная премия.

Отбор кандидатов проходил в два этапа. Первый этап проводился в учреждениях культуры, искусства и архивного дела Ингушетии, где на общем собрании трудового коллектива обсуждались кандидатуры на соискание премии за истекший год в соответствующей номинации.

В преддверии Дня работника культуры прошел второй этап конкурса. На заседании в министерстве были подведены итоги по всем номинациям и отобраны победители.

Премия включает в себя специально изготовленный приз, денежное вознаграждение и диплом Минкультуры. Лицам, удостоенным премии, присваивается почетное звание «Лауреат ежегодной премии Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия».

Напоминаем, в связи с особым режимом, введенным в республике из-за коронавирусной инфекции, торжественная церемония вручения перенесена на неопределённый срок.

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