В Минкультуры Ингушетии обсудили возрождение элементов старинных народных танцев

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В Министерстве культуры Ингушетии состоялась встреча с представителями общественных организаций, на которой обсудили возрождение элементов старинных народных танцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Старейшины-общественники во главе с заслуженным артистом Ингушетии Магомедом Гапархоевым обратились к министру Темерлану Дзейтову по поводу того, что в национальных ингушских танцах не всегда соблюдаются традиции народа.

Магомед Гапархоев отметил, что ингушские танцы всегда были возрастными. Были детские — общие для девочек и мальчиков; были танцы девочек, в которых они обучались плавным, нежным движениям; были танцы мальчиков, которые учили их ловкости, изяществу движений; были юношеские танцы и танцы общие.

«Мы иногда видим пародию на танцы, отчего мне, взрослому человеку, бывает неловко. Много несвойственных движений в танцах. К примеру, замужние женщины-ингушки не танцевали вообще. Это категорически запрещалось, считалось равносильно позору. У нас, у ингушей, танцевали только девушки», — сказал он.

«Следовать традициям и обычаям — наша обязанность. Пришло время пересмотреть нашу современную хореографию и внести в неё традиционные элементы, более свойственные ингушской культуре. Будем работать по возрождению традиционных танцевальных элементов в национальном танце», — отметил министр культуры Темерлан Дзейтов.

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