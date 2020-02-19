В Минкомсвязи РФ назвали причины «перемещения» ингушских городов и сел в соседние регионы на сайте Госуслуг

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, рассмотрев ваш запрос, выражает сожаление по поводу некорректного отображения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг » территориальной принадлежности некоторых населенных пунктов Ингушетии», — сказано в ответном письме ведомства, опубликованном на странице депутата в соцсети в Инстаграм.

По данным министерства, неточность была связана с применением в ЕПГУ общероссийского классификатора административно — территориального деления объектов. В соответствии с запросом депутата от Ингушетии Минкомсвязью РФ проведены мероприятия по переходу с ОКАТО на общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО), которые были завершены 5 февраля 2020 года.

По завершении упомянутых мероприятий территориальная принадлежность населенных пунктов отображается на ЕПГУ корректно.

Ранее в сети интернет распространялась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии. Это вызвало негодование у жителей республики. Они массово начали отправлять жалобы администраторам портала с требованием разобраться и разъяснить ситуацию.

К примеру, ингушский Карабулак и сельское поселение Барсуки отнесены и к Ингушетии, и к Чечне. Населенный пункт Долаково — сразу к трем регионам: Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. А вот ингушское Плиево, по версии портала Госуслуги, является только чеченским и входит в Назрановский район Чечни, хотя муниципального образования даже со схожим названием там никогда не было.

Газгиреев в связи с этим направлял на имя (тогда еще генпрокурора РФ) Юрия Чайки и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова письма с просьбой разобраться в причинах появления ошибок на сайте Госуслуг.

Принимая во внимание важность и болезненность вопросов границ и территории, депутат попросил Чайку провести прокурорскую проверку с целью выяснения причин появления упомянутых ошибок на портале Госуслуг РФ, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а Носкова — обеспечить их устранение в сжатые сроки.

Как сообщал газете «Ингушетия» директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев, некорректное навигационное определение некоторых сел и городов Ингушетии, а также отображение их в составе близлежащих регионов исправлено на едином портале.

Он подчеркнул, что впредь у жителей республики не будут возникать проблемы с регистрацией и другими операциями на сайте.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.