В Министерстве культуры республики обсудили организацию гастрольной деятельности ансамбля «Ингушетия»
Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов обсудил вместе с директором Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Магомет-Баширом Досхоевым организацию в текущем году гастрольной деятельности коллектива, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вы являетесь лицом ингушской культуры. Глава региона уделяет особое внимание развитию этой сферы. И нужно работать на сцене с большей отдачей, оправдывая оказываемое доверие», — сказал министр.
Как отметил Темерлан Дзейтов, он сам много гастролировал по миру, в частности были и совместные с ансамблем выезды. По его словам, видеть танец на сцене — это нечто другое, нежели посмотреть видеозапись в интернете, эмоции совсем другие.
«К тебе подходят и интересуются ингушским народом. Это и есть смысл нашей работы — донести историю народа языком танца», — выразил уверенность глава Министерства культуры.