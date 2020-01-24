В Министерстве культуры республики обсудили организацию гастрольной деятельности ансамбля «Ингушетия»

«Вы являетесь лицом ингушской культуры. Глава региона уделяет особое внимание развитию этой сферы. И нужно работать на сцене с большей отдачей, оправдывая оказываемое доверие», — сказал министр.

Как отметил Темерлан Дзейтов, он сам много гастролировал по миру, в частности были и совместные с ансамблем выезды. По его словам, видеть танец на сцене — это нечто другое, нежели посмотреть видеозапись в интернете, эмоции совсем другие.

«К тебе подходят и интересуются ингушским народом. Это и есть смысл нашей работы — донести историю народа языком танца», — выразил уверенность глава Министерства культуры.