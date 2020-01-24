В Министерстве культуры республики обсудили организацию гастрольной деятельности ансамбля «Ингушетия»

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов обсудил вместе с директором Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Магомет-Баширом Досхоевым организацию в текущем году гастрольной деятельности коллектива, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вы являетесь лицом ингушской культуры. Глава региона уделяет особое внимание развитию этой сферы. И нужно работать на сцене с большей отдачей, оправдывая оказываемое доверие», — сказал министр.

Как отметил Темерлан Дзейтов, он сам много гастролировал по миру, в частности были и совместные с ансамблем выезды. По его словам, видеть танец на сцене — это нечто другое, нежели посмотреть видеозапись в интернете, эмоции совсем другие.

«К тебе подходят и интересуются ингушским народом. Это и есть смысл нашей работы — донести историю народа языком танца», — выразил уверенность глава Министерства культуры.

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