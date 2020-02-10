В Министерстве культуры Ингушетии обсудили вопросы поддержки народных умельцев

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В Министерстве культуры Ингушетии под председательством Темерлана Дзейтова прошло совещание по вопросам поддержки ремесленников республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие замминистра культуры Айна Ильясова, мастера декоративно-прикладного искусства Юсуп Хамчиев, Адам Галаев, Аюп Цуров, Магомед Мурзабеков и Мадина Албогачиева.

Участники совещания обсудили вопросы поддержки и развития народного и прикладного искусства в республике, а также участия народных умельцев в творческих объединениях, что позволит привлекать гранты из различных источников.

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