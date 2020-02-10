В Министерстве культуры Ингушетии обсудили вопросы поддержки народных умельцев

В мероприятии приняли участие замминистра культуры Айна Ильясова, мастера декоративно-прикладного искусства Юсуп Хамчиев, Адам Галаев, Аюп Цуров, Магомед Мурзабеков и Мадина Албогачиева.

Участники совещания обсудили вопросы поддержки и развития народного и прикладного искусства в республике, а также участия народных умельцев в творческих объединениях, что позволит привлекать гранты из различных источников.