В Министерстве культуры Ингушетии обсудили сценарий празднования 250-летия единения с Россией

Автор сценария и режиссёр-постановщик зачитал сценарный план спектакля-представления, который состоит из восьми «картин». Совет по культуре принял и утвердил сценарный план без изменений.

"Меня это очень радует, фантастика. Я даже не ожидал, все сложилось хорошо. Постараемся оправдать ожидания на все сто«,— сказал Таранда.

«Наша задача — создать людям хорошее настроение, максимально дать возможность выступить всем творческим коллективам, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому событию. При этом необходимо избежать излишней траты средств», — отметил министр культуры региона Темерлан Дзейтов.

Гедиминас Таранда — балетмейстер, режиссёр-постановщик, хореограф, залуженный деятель искусств РФ. Известен во всём мире своими театральными работами, спектаклями и постановками. На его счету работы балетмейстером в гимнастических шоу Алексея Немова, на кинематографической премии «Ника», в шоу на воде «Лебединое озеро» в Олимпийском бассейне Пекина, в классических шоу «Операмания» и «Симфоникмания» во Франции. Он режиссер культурных мероприятий для сборной России на Олимпийских играх в Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере и Лондоне, за что и был удостоен награды Международного олимпийского комитета.