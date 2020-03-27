В Министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к предстоящей «Эстафете Победы»
Министр культуры и архивного дела Ингушетии Темерлан Дзейтов провёл переговоры с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике по поводу предстоящей «Эстафеты Победы», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи обсудили ход подготовки к проведению эстафеты, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 2-6 апреля по ингушскому участку границы РФ.
В беседе принимали участие также заместитель министра Айна Ильясова, директор Мемориального комплекса жертвам репрессий Хаджибикар Мальсагов, помощник заместителя председателя правительства Ингушетии Ризван Мархиев.