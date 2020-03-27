В Министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к предстоящей «Эстафете Победы»

В ходе встречи обсудили ход подготовки к проведению эстафеты, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 2-6 апреля по ингушскому участку границы РФ.

В беседе принимали участие также заместитель министра Айна Ильясова, директор Мемориального комплекса жертвам репрессий Хаджибикар Мальсагов, помощник заместителя председателя правительства Ингушетии Ризван Мархиев.