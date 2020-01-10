В Министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 250-летия единения с Россией и 75-летия Победы
В Министерстве культуры Ингушетии состоялось совещание, посвященное празднованию в текущем году юбилейных и знаменательных дат, сообщается на странице ведомства в «Инстаграм».
Министр культуры Темерлан Дзейтов вместе со своими заместителями Рустамом Таркоевым и Айной Ильясовой обсудил вопросы по подготовке к празднованию 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Помимо этого, обсудили подготовку к празднованию 28-летия Республики Ингушетия, а также профессионального праздника — Дня работников культуры, который в России отметят 25 марта.
«Необходимо активизировать все творческие силы в преддверии этих праздников», — отметил Темерлан Дзейтов.