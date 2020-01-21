В Министерстве культуры Ингушетии обсудили достижения первого года реализации нацпроекта «Культура»

В селекторном совещании под председательством замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, которое прошло в формате видео-конференц-связи, приняли участие министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, его заместители Рустам Таркоев и Айна Ильясова, а также начальник отдела проектной и программной деятельности Ибрагим Богатырёв.

Ольга Ярилова рассказала об основных показателях национального проекта «Культура» за 2019 год. Она отметила, что достигнуты все одиннадцать ключевых показателей, а некоторые из них перевыполнены в несколько раз.

«Мы с вами выполнили все показатели нацпроекта, а некоторые даже превзошли — например, план по строительству, реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений. Вы знаете, что у нас в нацпроекте стоял показатель — 89 учреждений. Сегодня это 308 учреждений, которые введены в эксплуатацию», — сказала она.

Замминистра культуры отметила, что перевыполнен показатель по созданию модельных библиотек — их создано в этом году 134, вместо запланированных 110. Также в 2019 году начались работы по реконструкции и капитальному ремонту 14 региональных и муниципальных детских театров.

По словам Яриловой, в 2019 году 309 детских школ искусств и училищ получили новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. Также были созданы 202 кинозала.

«Оборудованы 80 виртуальных концертных залов. И что немаловажно, эти залы создаются не в столицах и больших городах, а в наших малых городах, отдаленных населенных пунктах. Жители этих городов получают возможность смотреть в онлайн-режиме трансляции наших самых знаменитых и выдающихся коллективов», — подчеркнула замминистра.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии в 2019 году было построено восемь домов культуры, открыт виртуальный концертный зал, прошли курсы повышения квалификации по семи направлениям 50 работников сферы культуры и искусства.