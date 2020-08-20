В Минфине и онкологическом диспансере Ингушетии прошли обыски
В рамках расследования уголовных дел сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии провели обыски в министерстве финансов республики и онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба МВД региона.
«В ходе проведения обысковых мероприятий по обоим адресам изъята служебная документация, детальное исследование которой, как представляется, позволит продвинуть расследование по некоторым делам», — говорится в сообщении.
С чем конкрентно связаны следственные мероприятия, в МВД не уточняют.