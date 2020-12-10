В МФЦ Ингушетии проводятся восстановительные работы после затопления залов приема граждан

«Глава министерства промышленности и цифрового развития региона Муса Плиев проинспектировал ход ремонтных работ в офисе МФЦ, который сильно пострадал в ходе коммунальной аварии, затопило залы приема граждан», — сказал собеседник издания.

По его словам, Плиев обсудил с руководителем центра Махмудом Кодзоевым качество выполнения работ и сроки их завершения.

Из-за разрушения части строительных конструкций, частичного обрушения гипсоплит с потолка и многих других проблем, ликвидация последствий аварии ведется в несколько этапов. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.

Отдел выдачи готовых документов в МФЦ работает в прежнем режиме.