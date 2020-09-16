В мэрии Назрани прошло совещание на тему роста числа дорожно-транспортных происшествий

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Назрани, участники встречи отметили недостаточное количество патрульных экипажей, обусловленное введением систем фотовидеофиксации.

«Видимо, современное общество ещё не перестроилось, и нам все ещё необходимо видеть своими глазами реальный сдерживающий фактор для того, чтобы не нарушать», — резюмировали участники обсуждения.

Причин для такого числа ДТП немало. Здесь и банальное нарушение ПДД, отсутствие прав у водителей, беспорядочная езда свадебных кортежей и многое другое. Свои опасения по поводу сложившейся ситуации высказали как старейшины, так и представители ГИБДД.

«Данная встреча проведена не для того, чтобы просто обсудить существующую проблему, но для того, чтобы выработать комплекс мер, направленных на ее решение. Уже в ближайшее время в обязательном порядке будут приняты все необходимые меры для усиления патруля на дорогах, особенно в выходные дни. Также будут проводиться профилактические беседы с родителями и молодёжью», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.