В мэрии Назрани прошло совещание на тему роста числа дорожно-транспортных происшествий

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В администрации Назрани прошла встреча мэра города со старейшинами и представителями Управления ГИБДД МВД по Ингушетии, на которой обсудили угрожающий рост числа ДТП.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Назрани, участники встречи отметили недостаточное количество патрульных экипажей, обусловленное введением систем фотовидеофиксации.

«Видимо, современное общество ещё не перестроилось, и нам все ещё необходимо видеть своими глазами реальный сдерживающий фактор для того, чтобы не нарушать», — резюмировали участники обсуждения.

Причин для такого числа ДТП немало. Здесь и банальное нарушение ПДД, отсутствие прав у водителей, беспорядочная езда свадебных кортежей и многое другое. Свои опасения по поводу сложившейся ситуации высказали как старейшины, так и представители ГИБДД.

«Данная встреча проведена не для того, чтобы просто обсудить существующую проблему, но для того, чтобы выработать комплекс мер, направленных на ее решение. Уже в ближайшее время в обязательном порядке будут приняты все необходимые меры для усиления патруля на дорогах, особенно в выходные дни. Также будут проводиться профилактические беседы с родителями и молодёжью», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.

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