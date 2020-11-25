В мэрии Назрани прошла встреча участников первого антинаркотического форума в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрани, в мероприятии приняли участие руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков, его заместитель и главный специалист ведомства Ваха Беков и Асхаб Паров, градоначальник Урсухан Евлоев, руководитель общественной организации «Антилирика» Исса Мальсагов, наиб имама сельского поселения Экажево Ислам Албогачиев, Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, гражданский активист Расул Зурабов.

«Основной темой обсуждения были проекты, разработанные для профилактики наркозависимости молодежи. Присутствующими на встрече предлагались различные способы и методы по борьбе с этим злом», — сказал собеседник издания.

В частности, мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что «всем надо сплотиться и помочь тем, кто сошел с правильного пути».

Представитель Миннаца рассказал газете «Ингушетия», что участники встречи обсудили вопросы создания республиканского антинаркотического общественного движения, то есть — введение в правовое поле существующих республиканских волонтерских сообществ, в том числе — организации «Антилирика».

«Это значит, что общественная организация будет зарегистрирована в министерстве юстиции, и уже в правовом поле будет вести борьбу с распространением наркотиков, в первую очередь, среди молодежи», — подчеркнул он.

Напомним, 26 ноября в 11 часов в центре культурного развития Магаса начнет свою работу первый региональный антинаркотический форум, инициированный министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Руководитель ведомства Руслан Волков отметил, что «главная задача форума — изучение передового опыта общероссийских общественных антинаркотических движений».

В мероприятии примут участие ведущие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании. Это такие известные люди, как — руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, председатель совета Фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения «Аль-Амин» Марат Султанов, глава Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов, клинический психолог Олег Моисеев. А также координатор Общероссийской общественной организации «Общее дело» Алексей Дегтярев, председатель совета ООД «Антидилер» Максим Шарин, тренер обучающих программ проекта «Школа консультанта по вопросам зависимости», «Комплексный подход в реабилитации зависимых от психотропных веществ» Анвер Вахидов.

Мероприятие, поддержанное руководством Ингушетии, пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.