В мэрии Назрани прошел масштабный форум, посвящённый исполнению в регионе национальных проектов

Это первый такого рода форум в текущем году. Администрация главы региона Махмуд-Али Калиматова запланировала серию подобных мероприятий. Первый вице-премьер Михаил Илезов говорил о важности широкого информационного сопровождения реализации региональных проектов. По его словам, каждый житель республики должен видеть «результат нашей совместной работы».

Как сообщила пресс-служба администрации города, мэр Назрани Урусхан Евлоев особо отметил: «Важно то, что может увидеть любой простой гражданин нашей республики — новые дороги, комфортные города, школы, детские сады и социальные учреждения в целом».