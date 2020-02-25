Нацпроекты

В мэрии Назрани прошел масштабный форум, посвящённый исполнению в регионе национальных проектов

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В администрации Назрани при поддержке мэрии столицы Ингушетии прошел форум, посвященный реализации региональных проектов в рамках исполнения национальных проектов.

Это первый такого рода форум в текущем году. Администрация главы региона Махмуд-Али Калиматова запланировала серию подобных мероприятий. Первый вице-премьер Михаил Илезов говорил о важности широкого информационного сопровождения реализации региональных проектов. По его словам, каждый житель республики должен видеть «результат нашей совместной работы».

Как сообщила пресс-служба администрации города, мэр Назрани Урусхан Евлоев особо отметил: «Важно то, что может увидеть любой простой гражданин нашей республики — новые дороги, комфортные города, школы, детские сады и социальные учреждения в целом».

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