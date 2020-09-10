В мэрии Назрани обновляют кадры

0

В мэрии Назрани проходит обновление кадров. «Качественная перезагрузка — это то, что нужно администрации города, где уже на протяжении многих лет серьёзный кадровый застой», - сообщил газете «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.

Не так давно решением городского совета была утверждена новая структура администрации, а теперь вплотную городские власти занялись штатным расписанием. Так, в мэрии прошёл конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста в отдел архитектуры и градостроительства.

В комиссию были включены независимые эксперты — главный архитектор Ингушетии Плиева Л. Н., заместитель начальника отдела гражданской и муниципальной службы Администрации Главы и правительства республики Мациева Ж. А., преподаватель колледжа Евлоева Х. Х.

«Постарались сделать так, чтобы конкурс прошёл максимально прозрачно и честно. По итогу голосования был выбран Цечоев М. Б. Ещё троих претендентов мы определили в кадровый резерв. Итогами конкурса я остался очень доволен, было приятно видеть, что столько молодых, талантливых и образованных специалистов в нашей республике», — поделился мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева
В Мемориальном комплексе Ингушетии пройдет показ фильма о войне под открытым небом
В Ингушетии не нашлось ни одного муниципалитета, хорошо управляющего финансами
Каждая вторая поездка в транспорте на Юге и Северном Кавказе совершается по безналичной технологии
За сутки в Ингушетии подтверждено еще 34 случая Covid-19
Именитый российский учёный выступит с докладом в Республиканском онкологическом диспансере в сельском поселении Плиево
Минобрнауки Ингушетии продлевает сроки приема документов на стипендию Главы региона
Агрокомплекс «Сунжа» Ингушетии намерен запустить в 2021 году вторую очередь на 20 га
Ингушетия в тройке регионов-лидеров по рождаемости
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии на 7 часов отключат газ
Анжелла Тумгоева выступит на чемпионате России по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 