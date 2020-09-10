В мэрии Назрани обновляют кадры

Не так давно решением городского совета была утверждена новая структура администрации, а теперь вплотную городские власти занялись штатным расписанием. Так, в мэрии прошёл конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста в отдел архитектуры и градостроительства.

В комиссию были включены независимые эксперты — главный архитектор Ингушетии Плиева Л. Н., заместитель начальника отдела гражданской и муниципальной службы Администрации Главы и правительства республики Мациева Ж. А., преподаватель колледжа Евлоева Х. Х.

«Постарались сделать так, чтобы конкурс прошёл максимально прозрачно и честно. По итогу голосования был выбран Цечоев М. Б. Ещё троих претендентов мы определили в кадровый резерв. Итогами конкурса я остался очень доволен, было приятно видеть, что столько молодых, талантливых и образованных специалистов в нашей республике», — поделился мэр Назрани Урусхан Евлоев.