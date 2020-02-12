В мэрии Магаса состоялось обсуждение вопросов образования

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В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в мэрии Магаса прошла дискуссионная площадка с участием министерства образования и науки, депутатов Народного собрания Ингушетии и горсовета, где обсуждались вопросы общего и высшего образования, обозначенные в Послании Президента России Федеральному собранию.

Как сообщил газете «Ингушетия» депутат регионального парламента Мустафа Цуров, в повестке встречи были вопросы увеличения количества бюджетных мест в вузах, а также кадровая проблема нехватки узких специалистов.

«Согласно статистике службы занятости, которую нам предоставляют ежемесячно, 60 процентов вакансий — это медицинский профиль. Медицинский факультет местного вуза не в состоянии подготовить всех этих специалистов. Но, опять-таки, молодые выпускники вузов и ссузов не имеют опыта работы, на которую делают ставку работодатели. И все эти проблемы надо решать» ,- заявил депутат в ходе дискуссии.

По словам Цурова, все прозвучавшие в ходе мероприятия предложения будут направлены в федеральный центр для дальнейшей проработки.

Пятилетний проект «Новая школа» начали реализовывать в 2017 году. Одна из ее ключевых задач — поддержка инициатив, направленных на повышение эффективности образовательного процесса и внедрение инновационных методик.

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