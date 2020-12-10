В мэрии Магаса прошел просветительский семинар по развитию малого и среднего бизнеса

Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития РИ» Марета Абадиева рассказала участникам семинара о софинансировании инвестиционных проектов в рамках госпрограммы.

Второй спикер мероприятия генеральный директор «Фонда поддержки предпринимательства» Хаваж Бузуртанов просветил присутствующих по поводу мер поддержки, оказываемых их структурой субъектам малого и среднего предпринимательства.

Семинар проходил в формате общения, участники мероприятия могли задавать вопросы, комментировать темы и озвучивать собственные предложения.

Генеральный директор АНО «Мой бизнес» Магомет Нальгиев в свою очередь проинформировал аудиторию о поддержке и услугах, которые может оказать начинающим или опытным предпринимателям их центр «Мой бизнес».

Учитывая, что вся экономика постепенно переходит на цифровизацию всех процессов и на безналичные платежи, специалист Сбербанка Юсуп Кариев рассказал слушателям семинара, как и какими темпами будет развиваться это направление, и как вовремя вписаться в него.