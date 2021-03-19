В мэрии Карабулака Ингушетии обсудили меры по профилактике правонарушений

«С докладами по заявленным вопросам выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Карабулаку Рашид Машхоев. Из представленной информации следует, что за 2 месяца текущего года в Карабулаке в результате проведённой работы, направленной на профилактику и предотвращение преступлений, их уровень снизился на 38,8%, из 22 преступлений 17 раскрыто», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

По словам Рашида Машхоева, за отчётный период выявлено 9 административных правонарушений, связанных с немедицинским потреблением наркотических средств. Привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующих документов 5 человек, по факту незаконной реализации спиртосодержащей продукции — 1 человек. В ходе проведённых мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции составлено 127 протоколов об административном правонарушении (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Далее были обсуждены необходимые профилактические меры для снижения количества правонарушений, в частности, по линии борьбы с аптечной наркоманией и незаконной реализацией спиртосодержащей продукции принято решение активизировать совместные рейдовые мероприятия с участием представителей мэрии, депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественности и молодёжи.

В заключительной части обсуждения был проведён анализ осуществляемой на территории города работы по организации приёма незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, добровольно сдаваемых гражданами на возмездной работе. Было отмечено, что жители региона неохотно пользуются возможностью избавить себя от ответственности и получить денежную выплату.

За период с начала года зафиксировано лишь 3 факта сдачи нелегального арсенала на указанных условиях. Целесообразно проводить разъяснительную работу с населением города о возможности сдачи предметов вооружения на возмездной основе с привлечением старейшин, духовенства, общественности.