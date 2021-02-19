В мэрии города Сунжа прошло заседание антитеррористической комиссии

В ходе заседания были затронуты вопросы обеспечения безопасности граждан и правопорядка в период проведения траурных мероприятий, приуроченных к годовщине депортации ингушского народа и ко Дню защитника Отечества, а также определения и утверждения мест массового пребывания людей.

По итогам заседания, сообщила пресс-служба мэрии города, его участниками было принято решение усилить контроль на всех ключевых объектах. Кроме того, секретарю АТК было дано поручение незамедлительно начать процедуру определения перечня мест массового пребывания людей путем паспортизации и категорирования в целях обеспечения безопасности населения в период проведения памятных и иных мероприятий.