В мэрии города Назрани Ингушетии заявили, что вопрос о сносе моста через Алханчуртский канал не стоит

В интернете появилось обращение жителей улицы Машиностроительная в новом жилом районе Центрального административного округа Назрани на имя главы государства Путина, прокурора региона Васильченко, мэра города Евлоева, в котором говорится о несогласии со сносом моста через Алханчуртский канал.

Газета «Ингушетия» обратилась за разъяснениями ситуации в администрацию города.

«Откуда поступила к ним информация о сносе нам неизвестно. Недавно, национальное телевидение «Ингушетия» осветило эту тему, сняв сюжет с участием жителей, которые просят снести данный мост или перенести его. Представитель администрации в этом же сюжете пояснил, что ситуация будет решаться в рамках правового поля», — заявил нашему изданию сотрудник городской мэрии.

При этом он подчеркнул, что позиция администрации Назрани в данном случае однозначная — вопрос о сносе моста в настоящее время не стоит. «Информация о сносе является фейковой. В случае принятия какого-либо решения, администрация города оповестит об этом жителей. Убедительно просим не распространять недостоверную информацию», — заявил собеседник издания.

Напомним, что газета «Ингушетия» уже два года следит за этой ситуацией, и неоднократно освещала проблему, связанную с мостом через Алханчуртский канал. Последняя публикация была связана с информацией о том, что мост, связывающий центр города и новый микрорайон был заблокирован неизвестными лицами бетонными блоками, а позже незаконные заграждения были демонтированы властями Назрани.

Первая информация о попытках демонтажа данного моста появилась в 2019 году. Тогда представитель администрации города Муса Харсиев в интервью газете «Ингушетия» заявил, что вопрос о ликвидации данного моста вообще не ставился.

«Здесь уже идет освоение части территории, через этот мост переходят дети. Но здесь будут установлены ограничения для проезда тяжелой техники. А легковые машины и кареты скорой помощи, как и раньше, смогут по нему ездить», — сказал Харсиев.

Газета «Ингушетия» и дальше будет следить за развитием данной ситуации.