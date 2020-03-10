В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани проходит выставка «Галерея знаменитых женщин Ингушетии»

Жители и гости республики могут ознакомиться с документами, отражающими жизнь и деятельность выдающихся представительниц прекрасного пола в дореволюционный период, в годы Великой Отечественной войны, а также в настоящее время.

«Женщины, которые оставили свой след в истории, в судьбах людей и целых поколений. Их слова меняли ход истории, к ним прислушивались и прислушиваются, ими восхищались и восхищаются. Они участвовали в войнах. Они царили в кино. Они блистали и блистают на сцене. Они определили лицо своей республики и своей эпохи. На нашей выставке представлена плеяда женщин, добившихся успехов в различных сферах деятельности и заслуживших восхищение современников и потомков», — сказано в релизе.

Выставка продлится до 15 марта 2020 года.