В Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоится выставка работ участников конкурса «Дорога длиною в 13 лет»

Члены жюри оценили работы участников конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства. Как подчеркнула главный научный сотрудник музея ИЗО Лейла Алмазова, уровень работ был довольно высокий и отличались разнообразием.

По словам сотрудников Мемориального комплекса жертвам репрессий, инициатора проведения конкурса, мероприятие направлено на поддержку начинающих художников в создании произведений, которые помогут расширить экспозицию, посвященную депортации ингушского народа.

Работы участников конкурса будут представлены на выставке, которая пройдет в Мемориальном комплексе жертвам репрессий с 23 февраля по 23 марта.