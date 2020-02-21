В Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоится выставка работ участников конкурса «Дорога длиною в 13 лет»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии подвели итоги республиканского конкурса «Дорога длиною в 13 лет», сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств республики.
Члены жюри оценили работы участников конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства. Как подчеркнула главный научный сотрудник музея ИЗО Лейла Алмазова, уровень работ был довольно высокий и отличались разнообразием.
По словам сотрудников Мемориального комплекса жертвам репрессий, инициатора проведения конкурса, мероприятие направлено на поддержку начинающих художников в создании произведений, которые помогут расширить экспозицию, посвященную депортации ингушского народа.
Работы участников конкурса будут представлены на выставке, которая пройдет в Мемориальном комплексе жертвам репрессий с 23 февраля по 23 марта.