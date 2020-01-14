В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит выставка, посвященная 63-й годовщине восстановления ЧИАССР
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Живи и процветай, родина моя», посвященная 63-й годовщине восстановления ЧИАССР, сообщается на сайте учреждения.
Вниманию посетителей представлены фотографии, документальная литература по депортации, книги, созданные на основе воспоминаний очевидцев трагических событий 1944 года и копии документов о восстановлении ЧИАССР.
Выставка продлится до 30 января.
Напомним, 9 января 2020 года исполнилось 63 года со дня восстановления Чечено-Ингушской АССР. Возвращение ингушей и чеченцев в места постоянного проживания после трагической депортации 1944 года стало одним из самых значимых событий в истории народа.