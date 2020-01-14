В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит выставка, посвященная 63-й годовщине восстановления ЧИАССР

Вниманию посетителей представлены фотографии, документальная литература по депортации, книги, созданные на основе воспоминаний очевидцев трагических событий 1944 года и копии документов о восстановлении ЧИАССР.

Выставка продлится до 30 января.

Напомним, 9 января 2020 года исполнилось 63 года со дня восстановления Чечено-Ингушской АССР. Возвращение ингушей и чеченцев в места постоянного проживания после трагической депортации 1944 года стало одним из самых значимых событий в истории народа.