В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка «Дорога длиною в 13 лет»

Напомним, ранее в республике был объявлен одноименный конкурс произведений изобразительного искусства, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан.

По итогам конкурса лучшие произведения и составят экспозицию выставки, которую смогут посетить все желающие.