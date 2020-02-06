Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка «Дорога длиною в 13 лет»

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10 февраля в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани состоится выставка картин «Дорога длиною в 13 лет», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Напомним, ранее в республике был объявлен одноименный конкурс произведений изобразительного искусства, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан.

По итогам конкурса лучшие произведения и составят экспозицию выставки, которую смогут посетить все желающие.

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