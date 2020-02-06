В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка «Дорога длиною в 13 лет»
10 февраля в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани состоится выставка картин «Дорога длиною в 13 лет», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Напомним, ранее в республике был объявлен одноименный конкурс произведений изобразительного искусства, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан.
По итогам конкурса лучшие произведения и составят экспозицию выставки, которую смогут посетить все желающие.