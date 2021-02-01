В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет презентация нового сборника «Я очевидец»

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В Ингушетии вышел в свет второй выпуск сборника «Я очевидец», подготовленный работниками Мемориального комплекса жертвам репрессий, сообщила пресс-служба учреждения.

«После долгой и кропотливой работы наконец-то имеем возможность держать в руках наш труд — второй выпуск сборника воспоминаний и свидетельств тех, кто пережил депортацию в Сибирь и Среднюю Азию в 1944 году, «Я очевидец», — сказано в релизе.

Презентация книги состоится в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в ближайшую годовщину депортации, после чего она поступит в продажу.

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