В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет презентация нового сборника «Я очевидец»

«После долгой и кропотливой работы наконец-то имеем возможность держать в руках наш труд — второй выпуск сборника воспоминаний и свидетельств тех, кто пережил депортацию в Сибирь и Среднюю Азию в 1944 году, «Я очевидец», — сказано в релизе.

Презентация книги состоится в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в ближайшую годовщину депортации, после чего она поступит в продажу.