В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходят экскурсии, посвященные депортации 1944 года
В преддверии 77-ой годовщины депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию в Мемориальном комплексе жертвам репрессий проводятся обзорные экскурсии для школьников и студентов, сообщила пресс-служба учреждения.
Ребята с большим интересом слушают экскурсоводов, которые знакомят их с трагическими страницами истории ингушского народа.
Кроме того, сотрудники музея читают лекцию «Черная среда 1944 года» в школах республики. Так, на днях учащиеся назрановской школы № 12 узнали о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям.