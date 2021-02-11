В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходят экскурсии, посвященные депортации 1944 года

Ребята с большим интересом слушают экскурсоводов, которые знакомят их с трагическими страницами истории ингушского народа.

Кроме того, сотрудники музея читают лекцию «Черная среда 1944 года» в школах республики. Так, на днях учащиеся назрановской школы № 12 узнали о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям.