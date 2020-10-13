В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Первый ученый-краевед»

Первый ингушский ученый Чах Эльмурзиевич Ахриев занимался сбором фольклорного и этнографического материала. В его работах представлены свидетельства старейшин горных сёл Ингушетии, которые не только лично сами были свидетелями событий и обрядов ингушской культуры ХVIII века, но и помнили рассказы о жизни своих предков в ХVII веке. С их слов были описаны образ жизни, мифы, легенды, обряды, древние религиозные культы, обычное право, ритуалы, праздники и этногенетические предания ингушского народа. Кроме того, Чах Ахриев первым описал элементы нартского эпоса ингушей.

К творчеству Чаха Ахриева обращались при его жизни учёные-кавказоведы, археологи, этнографы, российские юристы Ф. И. Леонтович, Б. К. Далгат, М. М. Ковалевский и другие. По его материалам и в настоящее время пишут диссертации.

Выставка будет проходить до 20 октября текущего года.