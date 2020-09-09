В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 60-летию со дня рождения Героя РФ Абубакара Костоева

На счету полковника милиции Абубакара Костоева десятки раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: террористические акты, убийства, похищения людей, захваты заложников, крупные хищения государственного имущества. На непримиримого противника проникновения терроризма в республику неоднократно совершались покушения. Погиб при нападении крупного бандформирования террористов под командованием Шамиля Басаева на Назрань в ночь с 21 на 22 июня 2004 года.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2004 года полковнику милиции Костоеву Абубакару Султановичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Выставка продлится до 15 сентября.