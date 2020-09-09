В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 60-летию со дня рождения Героя РФ Абубакара Костоева
В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Герои Отечества — гордость народа», посвященная 60-летию со дня рождения Героя РФ Костоева Абубакара Султановича, сообщила пресс-служба учреждения.
На счету полковника милиции Абубакара Костоева десятки раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: террористические акты, убийства, похищения людей, захваты заложников, крупные хищения государственного имущества. На непримиримого противника проникновения терроризма в республику неоднократно совершались покушения. Погиб при нападении крупного бандформирования террористов под командованием Шамиля Басаева на Назрань в ночь с 21 на 22 июня 2004 года.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2004 года полковнику милиции Костоеву Абубакару Султановичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Выставка продлится до 15 сентября.