Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию Гапура Ахриева

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Художник-революционер», посвященная 125-летию Гапура Ахриева, сообщила пресс-служба учреждения.

Ахриев Гапур Саидович — один из руководителей борьбы за советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны. Родился в 1890 году в ауле Фуртоуг в крестьянской семье.

Первоначальное образование получил во Владикавказском реальном училище. Затем обучался в Московском коммерческом институте. Принимал участие в работе студенческих революционных кружков. По окончании института, в 1916 году, возвратился во Владикавказ, где работал инструктором Терского союза учреждений мелкого кредита. В этот же период сближается с С. М. Кировым.

После Февральской революции 1917 года становится членом Терского гражданского исполкома, избирается членом Владикавказского совета рабочих и солдатских депутатов. В марте 1918 года назначен народным комиссаром по делам национальностей вновь образованной Терской Советской Республики. В 1918–1920 гг. принимал активное участие в Гражданской войне.

Умер 3 мая 1920 года в Баку.

Выставка продлится до 10 ноября текущего года.

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