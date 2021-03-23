В Мемориальном комплексе в Назрани продолжаются просветительские акции в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией

Сотрудники комплекса проводят экскурсии для учащихся общеобразовательных школ республики, им раздают информационные флаеры и буклеты.

В ходе очередного мероприятия, ребятам рассказали, как весной 1770 года представители ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, одобрила Коллегия иностранных дел России. Спустя сорок лет, в 1810 году, во Владикавказской крепости подписали акт присяги ингушей.