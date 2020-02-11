В Мемориальном комплексе Ингушетии проходят кинопоказы к 75-летию Великой Победы

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В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий каждый первый четверг месяца проходит демонстрация художественных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба учреждения.

Кинопоказы проходят в рамках объявленного в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

В этом месяце зрители посмотрели художественный фильм «Т-34» — историю, пропитанную патриотизмом и мужеством, которая уже успела завоевать сердца многих киноманов. После просмотра зрители поделились друг с другом своими впечатлениями.

«Приглашаем всех желающих на следующий показ, который состоится 5 марта 2020», — сказано в релизе.

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