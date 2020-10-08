Память

В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Мусе Мальсагову

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В музее Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка из цикла «Горные орлы», посвященная прапорщику Российской императорской армии, полному георгиевскому кавалеру Мальсагову Мусе Хаджукоевичу.

На выставке представлены фотографии и документальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь участника «Дикой дивизии».

Мальсагов Муса Хаджукоевич родился в 1888 г. в селении Альтиевское Назрановского округа Терской области. Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг. В составе Ингушского конного полка «Дикой дивизии» прошел всю войну от всадника до прапорщика. Воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах. За мужество и личную храбрость награжден четырьмя степенями Георгиевского креста. Участник Гражданской войны 1918-1921 гг. Воевал в составе отрядов самообороны Ингушетии. После окончания Гражданской войны работал в сфере народного хозяйства Горской республики и Ингушского автономного округа. В феврале 1944 г. депортирован в Северный Казахстан, где скончался летом того же года.

Выставка продлится до 10 октября текущего года.

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