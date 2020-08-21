В мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка «Государственные символы России»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Государственные символы России», сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке, посвященной Дню российского флага, который отмечается 22 августа, посетители узнают об истории государственных символов нашей страны. Также здесь представлены нормативно-правовые и информационные документы по государственным символам России.
Выставка продлится до 25 августа.