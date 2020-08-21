Выставка

В мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка «Государственные символы России»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Государственные символы России», сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке, посвященной Дню российского флага, который отмечается 22 августа, посетители узнают об истории государственных символов нашей страны. Также здесь представлены нормативно-правовые и информационные документы по государственным символам России.

Выставка продлится до 25 августа.

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