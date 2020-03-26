Профилактика

В мечетях Ингушетии существенно сократят длительность пятничных молитв из-за коронавируса

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По итогам совещания имамов мечетей и членов совета алимов, ингушским духовенством принято решение значительно сократить время пятничной молитвы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Обычно коллективная пятничная молитва в мечетях Ингушетии длится около часа. Имамам рекомендовано ограничить совершение молитвы до обязательных арканов, а также отменить совершаемый вслед за ней полуденный намаз и дополнительные проповеди.

Религиозные деятели советуют людям старше 60-65 лет, а также больным со слабым иммунитетом, воздержаться от посещения мечетей и общественных мероприятий.

Кроме того, в регионе планируется приостановить на две недели учебный процесс во всех медресе и мечетях республики. Имамам населенных пунктов предстоит провести разъяснительную работу среди населения для сокращения длительности похоронных процессов, снижения числа участников траурных мероприятий.

Напомним, по данным Минздрава Ингушетии, на 25 марта в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе Главы республики оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Калиматов подписал специальный указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В республике организованы четыре обсерватора для наблюдения за прибывшими из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) территорий.

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