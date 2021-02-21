Память

В мечетях Ингушетии пройдут религиозные мероприятия в память о жертвах депортации народа 23 февраля 1944 года

0

Накануне 77-й годовщины депортации ингушского народа в ряде мечетей населенных пунктов республики пройдут религиозные мероприятия, организованные региональным министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«В понедельник в мечетях 20 населенных пунктах будут прочитаны мовлиды в память о жертвах депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию, всех, кто не смог вернуться из ссылки, испытал горечь потерь и все тяготы высылки. Министерством будут развезены по мечетям закупленные продукты — выпечка, фрукты, мясо — все необходимое для проведения мероприятий, в каждом из которых будут принимать участие по несколько сотен человек», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что ответственными за проведение мовлидов будут главы муниципалитетов.

Также благотворительную акцию планируется провести в Пригородном районе.

«В селах Пригородного района планируется провести благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов», — добавили в Миннаце.

Ингуши, как и ряд других народов, были депортированы в Казахстан и Киргизию по надуманному обвинению 23 февраля 1944 года, в том числе и те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

В ноябре 1989 была принята декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, а в апреле 1991 года Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 18-этажных многоквартирных домах Ингушетии восстановлено отопление благодаря вмешательству «Единой России»
В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост случаев Covid-19 с начала года
Шесть медалей завоевали ингушские боксеры на первенстве «Юность России»
Предприниматели, недобросовестно оказывающие социальные услуги, будут отлучены от господдержки на два года
В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие «Холодный февраль 44-го...»
Ингушский спортсмен с ПОДА Хаваж Нальгиев взял «бронзу» на первенстве России по армрестлингу
Ингушским медикам вручили государственные награды за борьбу с Covid-19
В Ингушетии накажут экс-главу села за незаконную выдачу выписки для оформления земли
Ингушские борцы из спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали пять медалей на первенстве Москвы
В Ингушетии Минприроды привлечет к ответственности за неуплату взноса за экологический вред
В Ингушетии судебный пристав и его сообщница подозреваются в мошенничестве

Главное

Яндекс.Метрика

 