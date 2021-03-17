МЧС

В МЧС по Ингушетии вручили первые специальные звания

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В Главном управлении МЧС России по Республике Ингушетия прошло мероприятие по присвоению специалистам чрезвычайного ведомства первых специальных званий.

«На мероприятии все традиции были соблюдены. И как полагается, специалисты МЧС услышали напутственные слова от начальника Главного управления Вячеслава Борисова», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства.

«Вы каждый день должны быть примером нравственности и готовности всегда прийти на помощь. Постоянно помните, что от каждого из нас зависит конечный результат и отношение к нам людей, помощь которым является нашей основной задачей. А звезды на ваших погонах — это новая ветвь вашей карьеры», — отметил Борисов в своем обращении к офицерам.

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